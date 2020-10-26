Новый премьер-министр Японии намерен поставить точку по вопросу Курильских островов

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен окончательно разрешить спор с Россией о принадлежности южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

«С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора», — заявил Суга.

По его словам, вопрос о правах на Курилы не следует оставлять на разрешение следующему поколению.

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Напомним, что у России и Японии нет мирной договоренности о правах на острова Большой Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.



Ёсихидэ Суга на пост премьер-министра Японии был утвержден в сентябре текущего года.

