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Новый премьер-министр Японии намерен поставить точку по вопросу Курильских островов

09:27, 26.10.2020
Новый премьер-министр Японии намерен поставить точку по вопросу Курильских островов
Фото: minsvyaz.ru

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен окончательно разрешить спор с Россией о принадлежности южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

«С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора», — заявил Суга.

По его словам, вопрос о правах на Курилы не следует оставлять на разрешение следующему поколению.

Фото: pixabay.com

Напомним, что у России и Японии нет мирной договоренности о правах на острова Большой Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Ёсихидэ Суга на пост премьер-министра Японии был утвержден в сентябре текущего года.

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