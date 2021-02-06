Вольвич продлил контракт с ВК «Зенит-Казань»

Казанский волейбольный клуб «Зенит» официально сообщил о продлении контракта Артема Вольвича. Блокирующий команды останется на сезон 2021/22.

В «Зените-Казань» Вольвич играет с 2016 года. Он помог «Зениту» трижды выиграть Лигу чемпионов, дважды взять золото чемпионата России, завоевать четыре Кубка России и четыре Суперкубка страны, а также стать победителем клубного чемпионата мира — 2017.

Диагональный ВК «Зенит-Казань» Максим Михайлов также продлил контракт с клубом.



Напомним, по окончании сезона клуб покинет главный тренер Владимир Алекно. Он подписал контракт со сборной Ирана, которую будет готовить к летней Олимпиаде.

