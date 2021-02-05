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Михайлов продлил контракт с казанским «Зенитом» на один сезон

17:36, 05.02.2021
Михайлов продлил контракт с казанским «Зенитом» на один сезон
Фото: vk.com/volleyzenit

Волейболист ВК «Зенит-Казань» Максим Михайлов продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

32-летний диагональный подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до конца сезона-2021/22.

«Казанский клуб надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Максимом. Желаем ему крепкого здоровья и новых достижений!» — говорится в сообщении.

Михайлов выступает за «Зенит-Казань» с 2010 года. За это время он выиграл с командой все титулы на мировом клубном уровне. В том числе несколько чемпионатов и Кубков страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Накануне Михайлов провел свой 500-й матч в форме казанского «Зенита».

СпортВолейбол
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