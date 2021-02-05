Михайлов продлил контракт с казанским «Зенитом» на один сезон
Волейболист ВК «Зенит-Казань» Максим Михайлов продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
32-летний диагональный подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до конца сезона-2021/22.
«Казанский клуб надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Максимом. Желаем ему крепкого здоровья и новых достижений!» — говорится в сообщении.
Михайлов выступает за «Зенит-Казань» с 2010 года. За это время он выиграл с командой все титулы на мировом клубном уровне. В том числе несколько чемпионатов и Кубков страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
Накануне Михайлов провел свой 500-й матч в форме казанского «Зенита».СпортВолейбол
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