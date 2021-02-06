Правнук ректора Казанского университета заявил о некорректности российской коронавирусной статистики

Известный американский вирусолог Константин Чумаков в интервью «Реальному времени» критикует корректность российской статистики по коронавирусу. Он сообщает, что это не его личное мнение, а результат аналитики по разным регионам страны.

— То, что со статистикой там кто-то играет, это совершенно очевидно. Это не мое мнение. Такие исследования с анализом по разным регионам я читал. В некоторых российских регионах говорят правду, а в некоторых врут, глядя в глаза, — говорит он.

Чумаков считает, что цифры подтасовываются с целью скрыть негативные факты и не рапортовать начальству о них. Правда, вирусолог смягчил свои слова констатацией факта, что подобное поведение — в природе человека и такое случается не только в России.

Константин Чумаков — правнук ректора Казанского университета и сын Михаила Чумакова, основателя Научного института исследований и разработки иммунобиологических препаратов. Именно институт им. Чумакова планирует в скором времени закончить процедуру регистрации третьей российской вакцины от коронавируса. В основе ее действия — цельный инактивированный вирус, в отличие от первых двух российских препаратов — разработанных центром «Вектор» и институтом им. Гамалеи.



Людмила Губаева