Константин Чумаков: «Цифры по COVID-19 в России подтасовываются, тут нет вопросов»

Часть II интервью американского вирусолога — о коронавирусе и о том, как сдержать «одичавший» полиомиелит

Фото: Максим Платонов

Вторая часть интервью одного из самых известных американских вирусологов российского происхождения, директора Центра глобальной вирусологической сети, советника ВОЗ, правнука ректора Казанского императорского университета Константина Чумакова. В этом материале — о том, почему в некоторых странах COVID-19 распространяется интенсивнее, чем в других, почему мужчины умирают от ковида практически вдвое чаще женщин и каковы перспективы победить полиомиелит во всем мире.

«Мужчины в принципе умирают чаще, чем женщины»

— Мужчины в 1,7 раза чаще умирают от COVID-19, чем женщины, из-за различия в хромосомах. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета в США. На ваш взгляд это открытие как-то может приоткрыть особенности новой инфекции?

— Я бы не назвал это открытием. Мужчины в принципе умирают чаще, чем женщины. Мужской пол является слабым. И средняя продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин. Роль женщин в продолжении рода гораздо важнее, потому их организм создан прочнее. Так что здесь нет ничего удивительного. Это справедливо не только для ковида. Многие другие болезни тоже поражают чаще мужчин, чем женщин. Хотя есть и исключения. Мужчины и женщины все же отличаются, как бы некоторые ни пытались нас в этом разубедить.

Но про результаты того исследования, о котором вы спрашиваете, важно знать. Хотя ничего удивительного нет. Многие подозревали, что так оно и есть.

— C чем вы связываете тот факт, что в некоторых странах коронавирусная инфекция не так интенсивно распространяется, как в других?

— На то много причин. Разница в заболеваемости в разных странах определяется многими факторами — и генетическими, и климатическими, и циркуляцией каких-то других вирусов. Ведь вирусы друг с другом конкурируют. Допустим, даже микрофлора кишечника очень сильно влияет на то, как мы часто экспонируемся другим инфекциям, которые подстегивают наш иммунитет.

Существует удивительная закономерность, что чем выше национальный продукт на душу населения, тем больше ковида. Его называют болезнью чистых рук. Люди, живущие в меньшем достатке и в большей антисанитарии, оказываются более защищенными от инфицирования. Например, в некоторых странах Африки, по некоторым данным, переболело до 70 процентов населения. А заболеваемости там практически не было. То есть ковид прошелся практически по всей популяции, люди получили антитела, а болел среди них очень небольшой процент.

Это наверное не потому, что они наврали или где-то подтасовывают, но потому, что люди болели бессимптомно. И это зависит от многих причин. Например, даже от диеты. Люди едят больше других продуктов, которые стимулируют иммунитет — травки, специи, острые блюда. Это все может подстегивать иммунитет. Это интересный вопрос, но точного ответа пока на него нет.

— Верите ли вы российской статистике по заболеваемости и смертности от COVID-19?

— То, что со статистикой там кто-то играет, это совершенно очевидно. Это не мое мнение. Такие исследования с анализом по разным регионам я читал. В некоторых российских регионах говорят правду, а в некоторых врут, глядя в глаза. Это человеческая природа — никому не хочется рапортовать начальству, что у тебя что-то плохо.

Конечно, эти цифры подтасовываются, тут нет вопросов. Но я думаю, что это не только российская беда.

Фото: Илья Репин

Мужчины в принципе умирают чаще, чем женщины. Мужской пол является слабым. И средняя продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин. Роль женщин в продолжении рода гораздо важнее, потому их организм создан прочнее

«ВОЗ сделала очень большую оплошность, глупость»

— Поговорим не только о ковиде, ведь остальные вопросы медицины никто не отменял. Всемирная организация здравоохранения впервые одобрила вакцину для использования в чрезвычайных ситуациях. Ей стала индонезийская nOPV2, созданная против вакцинного штамма полиомиелита. Новая вакцина призвана решить проблемы, созданные старой. По сути, если сказать просто, это прививка от прививки от полиомиелита?

— Это не совсем так. Поясню: вакцина против полиомиелита, которую создал около 60 лет назад американский вирусолог польского происхождения Альберт Сейбин, основана на живых вирусах. Она успешно применялась для вакцинации практически по всему миру и привела к значительному снижению заболеваемости.

Воодушевленная этим успехом, 30 лет назад ВОЗ решила ликвидировать полиомиелит полностью, остановить циркуляцию вируса при помощи этой живой вакцины. И на самом деле, это очень эффективная вакцина — одна из самых эффективных. Но, к сожалению, у нее есть недостаток — при определенных условиях вакцина может мутировать, и вирус становится патогенным. Особенно это характерно для вакцинного полиовируса второго типа, а их там всего три. Он имеет неприятную склонность ревертировать — становиться более патогенным. Это происходит исключительно в тех случаях, когда этот вакцинный вирус начинает передаваться от одного человека к другому в популяции. Если привить всех сразу — этого не происходит. Но если иммунитет в какой-то местности невысокий, и этот вирус может передаться от ребенку к родителю, от родителя к другому ребенку или взрослому, то он начинает циркулировать и постепенно превращаться из вакцинного в болезнетворный. То есть вирус дичает. Что и наблюдается сейчас.

К сожалению, ВОЗ допустила очень большую оплошность, я бы сказал, глупость. Это даже ошибкой сложно назвать, потому что ученые предупреждали, что этого делать нельзя. Тем не менее пять лет назад ВОЗ приняла решение прекратить прививать население в развивающихся странах против полиовируса второго типа. И вместо того, чтобы прививать детей трехвалентной вакциной, в которой были все три компонента, они второй тип оттуда убрали и стали применять двухвалентную.

Фото: who.int

Пять лет назад ВОЗ приняла решение прекратить прививать население в развивающихся странах против полиовируса второго типа. И вместо того, чтобы прививать детей трехвалентной вакциной, в которой были все три компонента, они второй тип оттуда убрали и стали применять двухвалентную

«Чтобы ликвидировать полиомиелит, надо было ликвидировать саму вакцину»

— Из-за экономии или снижения рисков?

— Именно чтобы предотвратить образование «одичавшего» вакцинного вируса. Они посчитали, что раз второго типа практически нет, так нет и смысла от него прививать. Якобы каждый раз при вводе вакцины вакцинные вирусы могут стать патогенными вариантами. Надежда была, что если вакцину убрать, то они вообще исчезнут. Но произошло совершенно обратное. Иммунитет к этому вирусу второго типа упал очень сильно. А в развивающихся странах, где дети рождаются в большом количестве, практически все новорожденные до года-двух стали восприимчивыми к этому вирусу.

В итоге патогенные производные от вакцинного вируса стали распространяться как огонь в сухом лесу. В 2016 году было всего два случая заболевания, вызванных вакцинными производными, а в 2020 — уже более 900. Соответственно, перед ВОЗ встала дилемма, что же делать дальше. Эти вспышки, вызванные одичавшим вакцинным вирусом, пытались подавить вакциной, что вызывало еще больше вспышек. Потому что иммунитет очень низкий, что создавало благодатную почву для такого процесса.

Единственным решением стало создание новой вакцины, которая была бы более стабильной. И не была способна превратиться в дикий штамм. Слава Богу, Билл Гейтс понял проблему, собрал группу ученых. В частности, я тоже участвовал в этом проекте по созданию новой вакцины. И мы ее создали. Она была опробована в течение последних нескольких лет. В декабре ее рекомендовали для применения, чтобы блокировать возникающие вспышки, вызванные вакцинным производным вируса. Это довольно уникальная ситуация: чтобы ликвидировать полиомиелит, надо было ликвидировать саму вакцину. Если будет подтверждено, что новая вакцина более стабильна и она сможет предотвращать полиомиелит, не вызывая осложнения, — значит, нам удалось сделать идеальную вакцину. И она значительно поможет в борьбе с полиомиелитом.

Это очень замечательный проект, который можно назвать триумфом науки. Ученые, разобравшись в молекулярных причинах патогенности и в создании вакцин, сделали усовершенствованную вакцину, основанную на научном принципе. Эта вакцина была не случайным образом создана, а на основе тонкого научного расчета.

— А в новой вакцине как поступили со вторым вакцинным штаммом?

— По сути говоря, это и есть вакцина против второго штамма, но с гораздо более стабильными свойствами. Новые вакцины против первого и третьего готовятся в настоящий момент. Так называемые новые усовершенствованные вакцины от первого и третьего еще пока не получили одобрения и проходят стадию испытаний.

Фото: news.un.org

Сейчас разработана моновалентная вакцина, которая будет применяться исключительно для погашения вспышек в Африке, вызываемых вакцинными производными. Но если это окажется эффективным, то это будет самой лучшей вакциной на будущее

«Никаких иголок и шприцев»

— Они будут применяться отдельно или от всех трех типов сразу?

— Сейчас разработана моновалентная вакцина, которая будет применяться исключительно для погашения вспышек в Африке, вызываемых вакцинными производными. Но если это окажется эффективным, то это будет самой лучшей вакциной на будущее.

Когда будут готовы аналогичные вакцины от первого и третьего типа полиомиелита, их скомбинируют в трехвалентную прививку и будут давать две капельки в рот — и гуляй. Никаких иголок и шприцев. То есть абсолютно безопасная и на 100 процентов эффективная вакцина. Конечно, в США, развитых странах Европы, где уже давно перешли на убитую вакцину, которая стоит дорого и не по карману большинству менее зажиточных стран, скорее всего, обратно к живой вакцине не вернутся. Просто потому что на это нет причин. Например, в США полиомиелит не регистрируется уже порядка 30 лет. И всех прививают вакцинами, которые содержат убитый полиомиелитный вирус в комбинации с другими — дифтерия, столбняк, коклюш. Это все делается в один укол. Никто не станет заменять эту прививку чем-то другим, это слишком сложно и дорого.

Но сейчас в мире более 140 стран с общим населением 6 млрд человек применяют полиомиелитную вакцину живого типа. Если для них заменить вакцину, которая потенциально изредка может давать неприятности, более безопасной вакциной, это будет лучшим решением. И потом новая вакцина очень дешевая — она стоит всего 15 центов. В то время как убитая вакцина стоит более десятка долларов.

— А в России какая вакцина от полиомиелита используется?

— В России используется убитая вакцина. Но в качестве третьей и четвертой прививки до сих пор применяется живая вакцина. То есть прививают в комбинации — сначала делают две вакцины убитые, чтобы защитить детей от потенциально негативных явлений, а затем дают две живые вакцины, чтобы иммунитет был хорошим. Это очень правильная тактика. Может быть, такую схему следует применять и с новой вакциной. Но пока мы до конца не убедились, что все это работает. Так что скорее это надежды на будущее.

Фото: treat-clinic.ru

Когда будут готовы аналогичные вакцины от первого и третьего типа полиомиелита, их скомбинируют в трехвалентную прививку и будут давать две капельки в рот — и гуляй. Никаких иголок и шприцев

— В какой форме применяется новая вакцина?

— Дают капельку в рот. Она точно такая же, какой и была обычная живая вакцина. Основана на том же вирусе. Только в генетический материал этого вируса внесены некоторые модификации и улучшения.