Символом Специальной Олимпиады 2022 года в Казани стал сказочный дракон Зилант

Символом Специальной Олимпиады 2022 года в Казани стало мифическое существо из татарских легенд — дракон Зилант, который олицетворяет столицу Татарстана, пишет ТАСС. На логотипе также изображен тюльпан и образ Волги.

«Наша задача — провести эти игры на самом высоком уровне, лучше в истории Специальной Олимпиады», — заявил на презентации логотипа зимних игр президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. Она проводится с 1986 года, в ней участвуют спортсмены с нарушениями в интеллектуальном развитии. Ожидается, что в 2022 году в ней примут участие около 3 тыс. спортсменов.

«Уверен, что игры пройдут на высоком уровне — и с точки зрения спорта, и с точки зрения гуманизма», — сказал помощник президента России Игорь Левитин.



Всего в рамках проведения Специальных Олимпийских игр — 2022 состоятся соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Фото: facebook.com/SpecialOlympics

Напомним, вчера в Казани открылась Всероссийская Cпартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта — тестовые состязания к одному из самых престижных спортивных мероприятий для людей с особенностями развития интеллекта. На Cпартакиаду в Казань прибыли более 600 спортсменов из 36 регионов.



Татьяна Демина