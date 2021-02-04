В Казани открылась Cпартакиада зимней Спецолимпиады 2022 года

Сегодня в Казани открылась Всероссийская Cпартакиада специальной Олимпиады по зимним видам спорта — тестовые состязания к одному изсамых престижных спортивных мероприятий для людей с особенностями развития интеллекта. На Cпартакиаду в Казань прибыли более 600 спортсменов из 36 регионов.



Основные соревнования Всемирной зимней специальной Олимпиады пройдут 22 января 2022 года в Казани. Планируется, что в них примут участие свыше 2 тыс. атлетов с ограниченными возможностями и юнифайд-партнеров из 107 стран. Также к ним присоединятся около 3 тыс. волонтеров и 4 тыс. почетных гостей и членов их семей со всего мира.