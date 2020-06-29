В Казани пройдут Специальные Олимпийские игры в 2022 году

Казань выбрана в качестве организатора Всемирных зимних Специальных Олимпийских игр 2022 года. Об этом в понедельник сообщили в Special Olympics International.

«Игры 2022 года станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в нашей стране. Они пройдут в столице Татарстана — Казани, городе с тысячелетней историей, который за последние 10 лет принял целый ряд важнейших спортивных мероприятий: Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта (2015), матчи чемпионата мира по футболу», — говорится в заявлении Special Olympics International.

Специальная Олимпиада проводится с 1986 года, в ней принимают участие спортсмены с нарушениями в интеллектуальном развитии. Ожидается, что на Игры приедут свыше 2 тысяч участников из 108 городов мира. Кроме них, в Казань съедутся около 3 тысяч волонтеров и 4 тысячи почетных гостей и членов их семей.

Всего в рамках проведения Специальных Олимпийских игр — 2022 состоятся соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Сроки проведения Специальной Олимпиады в столице Татарстана станут известны чуть позже.