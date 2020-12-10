На Специальной Олимпиаде в Казани ожидают 3 тысячи делегатов

На Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады 2022 года в Казани ожидается принять около 3 тысяч делегатов. Об этом сегодня сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады 2022 года предполагается участие примерно 3 тыс. делегатов — это спортсмены, партнеры, тренеры, официальные делегации. То есть понятно, что в масштабах тех мероприятий, которые мы проводили, это не так много.

Но учитывая специфику данного события, подготовка к нему, по мнению президента РТ, должна быть не хуже. Нужно уже сейчас взяться за эту работу, чтобы достойно провести мероприятие и создать все необходимые условия для комфортного самочувствия и полноценной реализации участников Олимпиады», — отметила спикер.

Лилия Галимова. Фото: https://realnoevremya.ru/

Галимова также сообщила, что на соревнованиях в Казани планируют задействовать примерно 3 тысячи волонтеров. Кроме того, запланировано проведение эстафеты огня, который пройдет в несколько этапов — мировой, федеральный и республиканский.

Напомним, в 2022 году Казань примет Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры. На соревнования приедут представители 108 стран мира. Игры должны начаться 22 января и продлятся до 28 января.