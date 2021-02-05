Bloomberg считает, что пандемия коронавируса затянется на 7 лет

Для затухания пандемии коронавируса нужно вакцинировать 75% населения Земли. По подсчетам агентства Bloomberg, на это при нынешних темпах уйдет 7 лет.

В мире ежедневно делают более 4,5 миллиона уколов вакцины от COVID-19. При этом каждый человек должен получить две дозы препарата. В результате 7 лет может уйти на то, чтобы привить большую часть планеты.

Агентство отмечает, что с началом вакцинации многие страны столкнулись с неравным доступом к препарату от COVID-19. В некоторых государствах все еще не сделали ни одной прививки.

Фото: mos.ru

Процесс распространения вакцины от COVID-19 станет сложнейшей логистической задачей, которая когда-либо стояла перед человечеством, считают авторы статьи.



В Татарстане по состоянию на 5 февраля провакцинированы 15 398 человек, из них вторую дозу получили 3 122 человека. На сегодня использовано 19% из 81 122 комплектов доз вакцины.

Сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России пандемия коронавируса начала отступать. Число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, за последние 3 недели снизилось на 30%.

Татьяна Леухина