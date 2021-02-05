Мурашко заявил, что коронавирус в России начал отступать

Пандемия коронавирусной инфекции в России начала отступать, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось на 30%.

— Тем не менее цифра остается высокой — почти 800 тыс. человек, — уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

Массовая вакцинация россиян против COVID-19 уже показывает позитивные результаты и влияет на эпидемиологическую ситуацию в стране.

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 16 688 россиян. Число заболевших увеличилось до 3 934 606.

В Татарстане за сутки зарегистрировано 84 новых случая COVID-19, всего в республике выявили 16 469 случаев COVID-19.

Прививку от COVID-19 сделали уже 15 398 татарстанцев, вторую дозу вакцины получили 3 122 человека.

Татьяна Леухина