Мурашко заявил, что коронавирус в России начал отступать
Пандемия коронавирусной инфекции в России начала отступать, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось на 30%.
— Тем не менее цифра остается высокой — почти 800 тыс. человек, — уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».
Массовая вакцинация россиян против COVID-19 уже показывает позитивные результаты и влияет на эпидемиологическую ситуацию в стране.
За минувшие сутки в России коронавирус выявили у 16 688 россиян. Число заболевших увеличилось до 3 934 606.
В Татарстане за сутки зарегистрировано 84 новых случая COVID-19, всего в республике выявили 16 469 случаев COVID-19.
Прививку от COVID-19 сделали уже 15 398 татарстанцев, вторую дозу вакцины получили 3 122 человека.
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