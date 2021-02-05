В МВД по РТ будут реагировать на возможные проступки полицейских на несанкционированных акциях в Казани
Управление МВД России по Казани будет реагировать на возможные дисциплинарные проступки полицейских во время несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом в ходе 4-й сессии Казгордумы заявил начальник управления Александр Мищихин.
Ведомство просматривает и изучает все видео с незаконных акций, опубликованные в интернете. Если в действиях сотрудников появляются какие-то дисциплинарные проступки, управление реагирует на них.
— В данном случае есть у нас еще Следственный комитет Российской Федерации. Если какие-то действия явно превышают полномочия, мы все материалы сами инициативно направляем в Следственный комитет, чтобы они дали правовую оценку, — объяснил Мищихин.
Несанкционированные митинги прошли не так давно. Следовательно, есть сроки рассмотрения, по результатам которых при возникновении обращений ведомство обязательно уведомит граждан о том, есть ли в действиях сотрудников МВД какие-либо правонарушения.
При этом начальник управления добавил, что при оценке тех или иных действий нужно акцентировать внимание на том, что акция была несанкционированной и люди, которые пошли на нее, сделали это сознательно.
Сегодня в казанском Кремле не стали давать оценку действиям силовиков 31 января, когда ОМОН посадил митингующих прямо в снег. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объяснила это тем, что органы исполнительной власти не имеют полномочий давать оценку действиям силовиков.
Последний несанкционированный митинг в Татарстане прошел в воскресенье. МВД насчитало более 600 участников мероприятия. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В Вахитовский суд Казани поступило более 350 материалов по воскресному митингу.
комментарии
Я, лично видел Мищихина и его заместителей Чанкина и других видел на
" кольце " на ул. Баумана г. Казани, они ОМОНУ давали команду на жёсткое задержание участников акции за свободу Навального. Аналогичную команду они давали 31 января. После этого, разве эти чиновники МВД по РТ будут своих подчинённых привлекать к дисциплинарной ответственности, и материалы проверки передавать СУ СКР по РТ для возбуждения уголовного дела. Ответ , нет конечно, заявители и пострадавшие не дождутся честного расследования и привлечение полицейских к уголовной ответственности.