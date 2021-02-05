В МВД по РТ будут реагировать на возможные проступки полицейских на несанкционированных акциях в Казани

Фото: Максим Платонов

Управление МВД России по Казани будет реагировать на возможные дисциплинарные проступки полицейских во время несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом в ходе 4-й сессии Казгордумы заявил начальник управления Александр Мищихин.

Ведомство просматривает и изучает все видео с незаконных акций, опубликованные в интернете. Если в действиях сотрудников появляются какие-то дисциплинарные проступки, управление реагирует на них.

— В данном случае есть у нас еще Следственный комитет Российской Федерации. Если какие-то действия явно превышают полномочия, мы все материалы сами инициативно направляем в Следственный комитет, чтобы они дали правовую оценку, — объяснил Мищихин.

Фото: Максим Платонов

Несанкционированные митинги прошли не так давно. Следовательно, есть сроки рассмотрения, по результатам которых при возникновении обращений ведомство обязательно уведомит граждан о том, есть ли в действиях сотрудников МВД какие-либо правонарушения.

При этом начальник управления добавил, что при оценке тех или иных действий нужно акцентировать внимание на том, что акция была несанкционированной и люди, которые пошли на нее, сделали это сознательно.

Сегодня в казанском Кремле не стали давать оценку действиям силовиков 31 января, когда ОМОН посадил митингующих прямо в снег. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова объяснила это тем, что органы исполнительной власти не имеют полномочий давать оценку действиям силовиков.

Последний несанкционированный митинг в Татарстане прошел в воскресенье. МВД насчитало более 600 участников мероприятия. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В Вахитовский суд Казани поступило более 350 материалов по воскресному митингу.

Татьяна Леухина