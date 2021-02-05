Годовые собрания акционеров в 2021 году могут провести в заочной форме

Возможность проведения годовых собраний АО и ООО в заочной форме могут продлить до 31 декабря 2021 года. Это следует из внесенных депутатами Госдумы поправок к законопроекту, опубликованных в электронной базе данных парламента.



В документе сказано, что в 2021 году в электронном формате общее собрание акционеров АО по вопросам избрания совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора, утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества может проводиться в форме заочного голосования.

Опросным путем до конца 2021 года может проводиться и общее собрание ООО по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

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Ранее «Реальное время» сообщало о нескольких татарстанских предприятиях, которые проводили годовые собрания в заочной форме. Так, 29 июня в заочной форме состоялось годовое Общее собрание акционеров в ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» также проводило годовое собрание в заочной форме.