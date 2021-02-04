Хуснуллин: коммунальные аварии в России устраняют в среднем за час

Фото: Олег Тихонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в России на устранение аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства уходит в среднем чуть менее часа. За оперативное реагирование указанные ЧП он поблагодарил глав российских регионов.

«В целом два месяца зимы прошли удовлетворительно, но случались и аварийные ситуации», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

По данным Минстроя России, осенне-зимний отопительный сезон в стране проходит в штатном режиме. Крупных коммунальных аварий за указанный период не зафиксировано.

Напомним, в январе ночью в Казани произошла коммунальная авария, из-за которой десятки домов остались без тепла в 30-градусный мороз. Отопление восстановили только в 8.00 утра.

Также в прошлом месяце в Нижнекамске авария на магистральном коллекторе на проспекте Мира оставила без отопления тысячи горожан. Ремонтные работы проводились до самой ночи.



Коммунальная авария произошла в прошлом году в Елабуге: 5 декабря после аварии на центральной котельной без тепла остались около 50 тысяч человек: отопление пропало в 220 многоквартирных домах. Аварийно-восстановительные работы на месте происшествия завершились в 03.10 6 декабря.



Татьяна Демина