Жители Нижнекамска остались на ночь без отопления из-за аварии на коллекторе

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Нижнекамске авария на магистральном коллекторе на проспекте Мира оставила без отопления тысячи горожан. Ремонтные работы проводились до самой ночи. Об этом рассказал руководитель исполкома Айрат Салаватов сообщил на своей странице в Instagram.

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Мэр Нижнекамска Айдар Метшин извинился перед горожанами за доставленные неудобства.



«Приношу извинения нижнекамцам, которые прошлую ночь провели без тепла и горячей воды. Накануне проводились работы по ремонту магистрального коллектора на проспекте Мира, в результате возникновения аварийной ситуации произошла задержка подачи тепла в ряд многоквартирных домов», — написал он в Instagram, добавив, что взял ситуацию под свой личный контроль.

Фото: скриншот

На этой неделе в Казани ночью произошла коммунальная авария, из-за которой десятки домов остались без тепла в 30-градусный мороз. Отопление восстановили только в 8.00 (мск), сообщил «Реальному времени» источник.



Татьяна Леухина