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В Елабуге восстановили теплоснабжение после аварии

07:10, 06.12.2020
В Елабуге восстановили теплоснабжение после аварии
Фото: ГУ МЧС по РТ

В Елабуге полностью восстановили теплоснабжение после аварии на центральной котельной. Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, аварийно-восстановительные работы на месте происшествия завершились в 03.10 6 декабря.

Напомним, что 5 декабря в Елабуге без тепла остались около 50 тысяч человек: отопление пропало в 220 многоквартирных домах. По данным ГУ МЧС по РТ, причиной аварии стал прорыв теплотрассы в районе дома 3 по улице Гиззата.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Причины и последствия коммунальной аварии в Елабуге выяснит прокуратура.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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