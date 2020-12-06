В Елабуге восстановили теплоснабжение после аварии

Фото: ГУ МЧС по РТ

В Елабуге полностью восстановили теплоснабжение после аварии на центральной котельной. Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, аварийно-восстановительные работы на месте происшествия завершились в 03.10 6 декабря.



Напомним, что 5 декабря в Елабуге без тепла остались около 50 тысяч человек: отопление пропало в 220 многоквартирных домах. По данным ГУ МЧС по РТ, причиной аварии стал прорыв теплотрассы в районе дома 3 по улице Гиззата.



Фото: ГУ МЧС по РТ

Причины и последствия коммунальной аварии в Елабуге выяснит прокуратура.



Татьяна Демина