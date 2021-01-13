Ночное отключение тепла в Казани ликвидировали в 8 часов утра
Ночью в Казани произошла коммунальная авария, из-за которой десятки домов остались без тепла в 30-градусный мороз. Отопление восстановили только в 8.00 (мск), сообщил «Реальному времени» источник.
Собеседник добавил, что в некоторых домах квартиры могли не до конца прогреться.
Жалобы на пропавшее в мороз отопление стали появляться сегодня утром в соцсетях. Тревогу стали бить жители домов по адресам: ул. Полевая, 26г, ул. Адоратского, 64, и других. Отопление отсутствовало в десятках жилых домов.
Напомним, наступившие холода уже привели к жертвам. В больницы стали поступать татарстанцы с обморожениями.
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