Стало известно, кто возглавит полилингвальную школу в Набережных Челнах

Фото: Ринат Назметдинов

Стало известно, кто возглавит полилингвальную школу «Адымнар» в Набережных Челнах. Мэр города Наиль Магдеев представил в рамках выездного совещания нового директора гимназии, им станет действующий директор СОШ №39 Азат Галиев.

Полилингвальный комплекс, где обучение будет проходить на трех языках — русском, татарском и английском, в Набережных Челнах рассчитан на 1 224 ученика. Сдать его должны в октябре 2021 года. Школа расположится на проспекте Чулман, неподалеку от лицея №36, на землях, ранее принадлежавших лендлорду Алексею Миронову и позже возвращенных в городскую собственность.



Фото: gisu.tatarstan.ru

Согласно проекту, четырехэтажное здание сможет принять 51 класс: 20 классов начальной школы, 25 классов средней школы и шесть классов старшей школы. Актовый зал школы будет вмещать 560 человек. У школы будет бассейн, точнее, даже два: один — для детей, еще не умеющих плавать.

Ольга Плешкова