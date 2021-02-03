Власти Елабуги представили график уборки придомовых территорий от снега
Власти Елабуги опубликовали график уборки придомовых территорий от снега спецтехникой. Даты вывоза снежных масс и адреса, по которым он будет проводится с 3 по 5 февраля опубликован на сайте Елабужского района РТ.
Уборка снега в Елабуге пройдет:
- 3 февраля — ул. Пролетарская, дом 10, пр. Мира, дома 7, 17, пр. Нефтяников, 20а, ул. Пролетарская, дом 20 вдоль мусорных площадок; микрорайон 8: ул. Молодежная, дома 2,4,6,8,10,12,14, ул. Строителей, дом 12;
- 4 февраля — пр. Мира, дом 33 парковка, пр. Нефтяников, дом 11;
- 5 февраля — пр. Мира, дом 30, ул. Молодежная, дом 7, ул. Т.Гиззата, дом 2,12.
Вывозить снег в Елабуге будут:
- 3 февраля — Ул. Пролетарская, дом 2а, 2; ул. Молодежная, дом 14;
- 4 февраля — ул. Пролетарская, дом 24 ( с 1 по 17 подъезд);
- 5 февраля — пр. Мира, дом 34.
Уборка придомовых территорий спецтехникой в Елабуге пройдет по следующим адресам:
- 3 февраля — очистка проездов 4 микрорайон, 10 микрорайон; вывоз снега ул. Б.Урманче 19;
- 4 февраля — ул. Автомобилистов д. 7,9, ул. Нечаева д.10;
- 5 февраля — ул. Марджани д. 28, д. 30.
В январе президент Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание очистке дворов от снега.
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