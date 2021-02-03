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Власти Елабуги представили график уборки придомовых территорий от снега

20:57, 03.02.2021
Власти Елабуги представили график уборки придомовых территорий от снега
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Елабуги опубликовали график уборки придомовых территорий от снега спецтехникой. Даты вывоза снежных масс и адреса, по которым он будет проводится с 3 по 5 февраля опубликован на сайте Елабужского района РТ.

Уборка снега в Елабуге пройдет:

  • 3 февраля — ул. Пролетарская, дом 10, пр. Мира, дома 7, 17, пр. Нефтяников, 20а, ул. Пролетарская, дом 20 вдоль мусорных площадок; микрорайон 8: ул. Молодежная, дома 2,4,6,8,10,12,14, ул. Строителей, дом 12;
  • 4 февраля — пр. Мира, дом 33 парковка, пр. Нефтяников, дом 11;
  • 5 февраля — пр. Мира, дом 30, ул. Молодежная, дом 7, ул. Т.Гиззата, дом 2,12.

Вывозить снег в Елабуге будут:

  • 3 февраля — Ул. Пролетарская, дом 2а, 2; ул. Молодежная, дом 14;
  • 4 февраля — ул. Пролетарская, дом 24 ( с 1 по 17 подъезд);
  • 5 февраля — пр. Мира, дом 34.
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Уборка придомовых территорий спецтехникой в Елабуге пройдет по следующим адресам:

  • 3 февраля — очистка проездов 4 микрорайон, 10 микрорайон; вывоз снега ул. Б.Урманче 19;
  • 4 февраля — ул. Автомобилистов д. 7,9, ул. Нечаева д.10;
  • 5 февраля — ул. Марджани д. 28, д. 30.

В январе президент Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание очистке дворов от снега.


Татьяна Демина
Общество Татарстан
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