Минниханов призвал не забывать очищать от снега дворы в Татарстане

Фото: Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание очистке дворов от снега. Эту тему он поднял на республиканском совещании в Кабине РТ.

«По большим участкам мы чистим, но что сложно реализовать — это дворы. Ка бы ни было, и МЧС высказывало, и санитарные машины должны [беспрепятственно] заезжать. Мы должны обеспечить проезд во всех дворах, это наша обязанность», — сказал президент Татарстана.

Минниханов попросил глав муниципальных образований, руководителей республиканских министерств, ведомств обеспечить работу предприятий ЖКХ и дорожного комплекса в усиленном режиме. Кроме этого стоит оперативно реагировать на обращения граждан и сообщения в соцсетях.

Ранее в Казани за сутки выпало 50% месячной нормы осадков.



Ольга Плешкова