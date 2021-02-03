В Татарстане мужчину отправили на обязательные работы из-за нарушений масочного режима

Фото: Максим Платонов

48-летний житель Лениногорска получил 40 часов обязательных работ — он повторно нарушил масочный режим и не выплатил за это штраф. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Мужчину поймали без маски в общественном месте и оштрафовали на 15 тыс. рублей. Такая сумма назначена из-за того, он совершил нарушение повторно.

Житель Лениногорска не оплатил штраф даже после возбуждения приставом исполнительного производства. Тогда сумму начали взыскивать с его зарплаты и банковских счетов. Также был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что масочный режим в Татарстане не прекратится до конца эпидсезона, то есть до конца марта. В российском Роспотребнадзоре также допустили отмену масочного режима в 2021 году. По мнению главы ведомства Анны Поповой, надежда обоснована тем, что «мы уже показали, что научились жить с этим вирусом, и тем, что мы прививаемся».