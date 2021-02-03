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Аэропорт «Казань» потратит почти 28 млн рублей на разработку плана развития до 2050 года

07:53, 03.02.2021
Аэропорт «Казань» потратит почти 28 млн рублей на разработку плана развития до 2050 года
Фото: realnoevremya.ru

Международный Аэропорт «Казань» разместил тендер на разработку мастер-плана развития до 2050 года. Стоимость работ — €305 тысяч (27 928 645,32 по сегодняшнему курсу).

В документах сказано, что подрядчик должен проанализировать прогнозные показатели пассажирского и грузового потоков аэропорта, разработать концепцию увеличения пропускной способности аэровокзального комплекса и грузового терминала, оценить перспективы развития инфраструктуры аэродрома и разработать концепцию развития территории под Аэротрополис (включая международный выставочный центр «Казань Экспо» и существующий транспортно-пересадочный узел).

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» публиковало материал о намерениях аэропорта распланировать развитие воздушной гавани Казани сразу на 30 лет вперед.

БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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