Аэропорт «Казань» потратит почти 28 млн рублей на разработку плана развития до 2050 года

Международный Аэропорт «Казань» разместил тендер на разработку мастер-плана развития до 2050 года. Стоимость работ — €305 тысяч (27 928 645,32 по сегодняшнему курсу).



В документах сказано, что подрядчик должен проанализировать прогнозные показатели пассажирского и грузового потоков аэропорта, разработать концепцию увеличения пропускной способности аэровокзального комплекса и грузового терминала, оценить перспективы развития инфраструктуры аэродрома и разработать концепцию развития территории под Аэротрополис (включая международный выставочный центр «Казань Экспо» и существующий транспортно-пересадочный узел).

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» публиковало материал о намерениях аэропорта распланировать развитие воздушной гавани Казани сразу на 30 лет вперед.