Сотрудники КФУ рассказали, как перенесли COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Лечить COVID-19 нужно при помощи особой медикаментозной терапии, а также правильной реабилитации. Коронавирус может повлечь за собой тяжелые последствия. Об этом предупредили переболевшие сотрудники КФУ и эксперт Университетской клиники вуза.

Советник при ректорате по международной деятельности Линар Латыпов заболел коронавирусом неожиданно. У него было непонятное состояние, но анализ ПЦР не показывал положительного результата. На шестой день заболевания температура поднялась до 39 градусов, Латыпов обратился в униклинику. Он проходил курс интенсивной терапии во временном инфекционном госпитале в течение девяти дней. Лечение и реабилитацию продолжил дома. Во время болезни он заметил, что у него появилась неспособность логически размышлять и общая слабость организма. От тяжелых последствий заболевания Латыпова спасли ведение здорового образа жизни и отсутствие хронических болезней.

Заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Васил Гарифуллин рассказал, что поначалу ему казалось, что болезнь проходит бессимптомно.

— Сначала казалось, что у меня болезнь проходит бессимптомно, позже в семье все начали кашлять, поэтому решили обследоваться. И у всех оказалась двусторонняя пневмония, хотя никаких симптомов не было. И вторым моментом непредсказуемости стало повышение температуры тела до 40,5 градуса через неделю после заболевания. Это такое необъяснимое состояние, до потери сознания. Такого у меня никогда не было, — передает его слова пресс-служба КФУ.

Через месяц после выздоровления, после выхода на работу у него ежедневно повышалась температура до 37 градусов и чуть выше. К этому добавились плохой сон и паническое настроение. Такое состояние длилось месяц.

Фото: realnoevremya.ru

Руководитель терапевтического отделения униклиники Казанского университета Эмма Мухаметшина отметила, что коронавирус поражает не только легочную систему, но и остальные системы в организме. В первую очередь страдает иммунитет.

Работая с пациентами, у которых выявили коронавирус, врачи сталкиваются и с полиорганными, полисистемными проявлениями болезни. Если даже человека вылечили от COVID-19 и наступил постковидный период, медики лечат остаточные явления болезни.



Кроме того, коронавирус затрагивает нервную систему, может возникнуть нейроковид. Даже легкая форма COVID-19 может иметь последствия для нервной системы — пациент может находиться в состоянии депрессии. При тяжелых формах возможны энцефалиты, инсульты. Со стороны ЖКТ могут развиваться панкреатиты, язвы, поражение печени.

В Татарстане на сегодняшний день прививки от коронавируса ожидают 6,5 тысячи человек.



Татьяна Леухина