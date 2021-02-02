В Татарстане официально зарегистрированы еще 85 заболевших коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За последние сутки в Татарстане зафиксировано 85 заразившихся COVID-19. На 2 февраля в республике зарегистрировано 16 217 случаев.

По данным республиканского оперштаба, 26 человек госпитализированы, 59 получают лечение на дому.

В Казани отмечены 32 новых случая, в Нурлатском районе — 10, в Набережных Челнах — 7. Пятеро заболевших зарегистрированы в Арском районе.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, по три случая приходятся на Алексеевский, Апастовский, Лаишевский и Тукаевский районы. По два заразившихся выявили в Аксубаевском, Балтасинском, Бугульминском, Кукморском и Нижнекамском районах. В Альметьевском, Буинском, Елабужском, Лениногорском, Новошешминском, Пестречинском, Тетюшском, Чистопольском и Ютазинском районах — по одному.

Выздоровели за весь период 12 720 человек, в том числе 97 за минувшие сутки.