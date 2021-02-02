В России впервые с 28 октября выявили менее 17 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 16 643, до 3 884 730. Как сообщили оперативном штабе РФ, впервые с 28 октября 2020 года в РФ выявили менее 17 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Прирост числа заболевших составил 0,43%.

Умерли 539 человек, всего — 74 158. Условная летальность заболевания выросла до уровня 1,91%.

За сутки было выписано 22 372 россиянина, с начала пандемии — 3 340 545 человек. Доля выздоровевших увеличилась до 86% от общего числа заразившихся.

Напомним, за последние сутки в Татарстане зафиксировано 85 заразившихся COVID-19. На 2 февраля в республике зарегистрировано 16 217 случаев. Выздоровело за весь период 12 720, в том числе 97 за минувшие сутки.