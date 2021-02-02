В Иннополисе в 2020 году зарегистрировали 94 компании и ИП

В Иннополисе в 2020 году зарегистрировали 94 компании и ИП. Всего в городе работают 376 фирм. Такие данные привел депутат Верхнеуслонского района от Иннополиса Адель Ягудин на сходе граждан.

За год поступило 1,4 млрд рублей налоговых отчислений. Это на 820,5 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ежедневно в городе Иннополисе находятся 5 236 человек, за 2020 год это число увеличилось на 785 человек. В городе 805 студентов (+34) и 1 077 детей (+186).



В январе в Иннополисе ввели в эксплуатацию новый технопарк им. Н.И. Лобачевского. Его площадь составляет более 28 тыс. кв. м. В новом технопарке планируется создать 1 500 новых рабочих мест. На данный момент компании уже забронировали в здании первые 3 тыс. кв. м площади. В новом технопарке будут размещаться и уже действующие резиденты ОЭЗ «Иннополис». Сейчас в городе работает технопарк «Попов».



Татьяна Леухина