В Иннополисе заработал второй технопарк — там недавно произошел пожар

В Иннополисе ввели в эксплуатацию новый технопарк им. Н.И. Лобачевского. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов. Пятиэтажный технопарк выполнен в форме бумеранга. Его площадь составляет более 28 тыс. кв. м. В новом технопарке планируется создать 1 500 новых рабочих мест.

На данный момент компании уже забронировали в здании первые 3 тыс. кв. м площади. В новом технопарке будут размещаться и уже действующие резиденты ОЭЗ «Иннополис».

В Иннополисе на данный момент функционирует технопарк «Попов».

В ноябре прошлого года администрация ОЭЗ «Иннополис» подала иски на 2,23 млрд рублей к ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. В 2016 году оно стало подрядчиком строительства технопарка имени Н.И. Лобачевского. Сумма контракта составляла 2,06 млрд рублей, что сопоставимо с суммой поданных недавно исков. Изначально контракт предполагал, что новый технопарк появится уже в конце 2017 года, однако после этого сроки начали сдвигаться. В 2019 году Шайхутдинов сначала прогнозировал, что здание сдадут до конца года, после сдвинул сроки до середины 2021 года.

Также в декабре 2020 года в тогда еще строящемся технопарке в Иннополисе произошел пожар. Пострадали двое рабочих, их доставили в казанскую горбольницу №7. Общая площадь пожара составила 85 кв. м. На кровле здания горели блоки кондиционеров и обшивка на площади 15 кв. м. В подвале на площади 70 кв. м горела емкость с дизельным топливом. Причина пожара устанавливается.