Число ежедневно находившихся горожан в Иннополисе превысило 5 тысяч

Фото: Максим Платонов

Ежедневно в городе Иннополисе находятся 5 236 человек, за 2020 год это число увеличилось на 785 человек. Об этом со схода граждан сообщил в Instagram депутат Верхнеуслонского района РТ от города Адель Ягудин.

Всего в жилом комплексе Иннополиса заселено 1 447 квартир (+113). За 2020 год совершено 10 1444 автобусных рейсов.

Индекс счастья жителей, по данным городского опроса, в сентябре 2020 года составил 78%.

На данный момент в городе находятся 805 студентов (+34) и 1 077 детей (+186).

Недавно в Иннополисе заработал второй технопарк — там недавно произошел пожар. На данный момент компании уже забронировали в здании первые 3 тыс. кв. м площади. В новом технопарке будут размещаться и уже действующие резиденты ОЭЗ «Иннополис».

В ноябре 2020 года мэр Иннополиса Руслан Шагалеев сообщил, что до 2024 года в городе появится около 10 тысяч квартир, что позволит увеличить население города до 30 тысяч человек. Об этом он заявил по итогам набсовета.