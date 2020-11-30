В Иннополисе планируют построить около 10 тысяч квартир

Фото: Максим Платонов

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев сообщил, что до 2024 года в городе появится около 10 тысяч квартир, что позволит увеличить население города до 30 тысяч человек. Об этом он заявил по итогам набсовета.

Сообщается, что один из резидентов — компания «З-сити» объявила о планах строительства жилой инфраструктуры в Иннополисе.

Фото: Максим Платонов

Также появилась информация, что в Иннополисе появится 2,5 тысячи новых мест в детских садах и примерно такое же количество в школах. Объем финансирования до 2024 года — порядка 40 млрд рублей.



Ранее сообщалось, что миллиардер-рыбопромышленник может построить первую гостиницу в Иннополисе.



Ольга Плешкова