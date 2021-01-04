Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Представить предложения по указанному вопросу необходимо правительству России в срок до 1 февраля 2021 года.

Поручение дано по итогам большой пресс-конференции Путина от 17 декабря 2020 года, на которой президент ответил на вопрос, при каком условии в России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — заявил глава государства и напомнил, что в СССР работающим пенсионерам пенсию вообще не платили.



Татьяна Демина