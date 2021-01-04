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Экономика

Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

15:20, 04.01.2021
Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Представить предложения по указанному вопросу необходимо правительству России в срок до 1 февраля 2021 года.

Поручение дано по итогам большой пресс-конференции Путина от 17 декабря 2020 года, на которой президент ответил на вопрос, при каком условии в России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — заявил глава государства и напомнил, что в СССР работающим пенсионерам пенсию вообще не платили.

Татьяна Демина
Экономика
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