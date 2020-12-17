Путин назвал условие индексации пенсий работающих пенсионеров

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции ответил на вопрос журналиста о том, при каком условии могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.



«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — заявил глава государства.

Путин также напомнил, что в СССР работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. По его словам, в следующем году индексация пенсий составит 6,3%.

Фото: Дарья Пинегина

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

