Путин назвал условие индексации пенсий работающих пенсионеров
Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции ответил на вопрос журналиста о том, при каком условии могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — заявил глава государства.
Путин также напомнил, что в СССР работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. По его словам, в следующем году индексация пенсий составит 6,3%.
«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.
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