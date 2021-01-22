В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Они не индексируются с 1 января 2016 года. Это делалось для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.
В пояснительной записке к документу указывается, что сейчас количество работающих пенсионеров составляет 7,3 млн человек, а средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей. Отсутствие индексации выплат у этой категории граждан ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами.
По оценке депутатов, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов ПФР в 2021 году в размере почти 71 млрд рублей.
На прошлой неделе в Госдуму внесли проект закона об индексации пенсий чаще одного раза в год.
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