В Нижнекамске ребенок попал в реанимацию, травмировавшись на горке в парке

В Нижнекамске девятилетний ребенок получил травму головы на горке в парке «Велики». Сейчас он находится в реанимации. По последним данным ребенку сделали операцию нейрохирурги из Казани, сообщают новости телеканала «НТР 24».

Происшествие случилось днем в воскресенье, 31 января. По словам очевидцев, он ударился головой, не помнил ни адреса, ни своего имени. От травмы он потерял сознание.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как пострадавший школьник скатился с горки на ногах, а затем его сбил другой ребенок, который следом скатывался на тюбинге.



Напомним, в январе в Татарстане возбудили уголовное дело о смерти девочки, разбившейся при катании с горки. Трагедия произошла в Елабужском районе РТ 31 декабря. В национальном парке «Нижняя Кама» 3-летняя девочка самостоятельно спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево.



После этого инцидента мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил проверить безопасность всех городских горок, которые используются для катания детей.



Ранее об опасности тюбингов рассказал фельдшер нижнекамской станции скорой помощи Максим Попадюк.





Татьяна Демина