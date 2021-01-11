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Мэр Набережных Челнов поручил проверить безопасность горок в городе

13:43, 11.01.2021
Мэр Набережных Челнов поручил проверить безопасность горок в городе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил проверить безопасность всех городских горок, которые используются для катания детей. Это связано со смертью трехлетней девочки, разбившейся при катании с горки в Елабужском районе РТ.

Глава автограда обратил внимание, что взрослые, прежде чем допустить ребенка на горку, должны проверить ее безопасность, сообщают новости телеканала «Челны-ТВ24».

Магдеев высказал недовольство тем, что маленьких детей катают с горки на тюбингах. «Как можно было посадить на «ватрушку» трехлетнего малыша?» — высказался мэр Челнов о недавнем происшествии в Татарстане.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в РТ возбудили уголовное дело после смерти трехлетней девочки, погибшей от травм, которые она получила 31 декабря, врезавшись в дерево при самостоятельном спуске с горки на «ватрушке». Смерть ребенка констатировали 3 января в БСМП Набережных Челнов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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