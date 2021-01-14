Нижнекамский фельдшер рассказал об опасности тюбингов

Фельдшер нижнекамской станции скорой помощи Максим Попадюк рассказал об опасности тюбингов. В отличие от ледянок, «ватрушка» развивает большую скорость и становится неуправляемой, поэтому можно влететь в дерево, столб или под машину.

Одна из самых частых травм, полученных во время катания на тюбинге — повреждение шейного отдела позвоночника. Для того, чтобы зимняя забава была безопасной, врач посоветовал соблюдать всего три правила: кататься только на специально оборудованных горках, внимательно следить за детьми и использовать защитную экипировку, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, с 1 по 10 января в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек». В результате катания на тюбингах пострадали 50 детей.



Татьяна Леухина