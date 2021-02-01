Эксперт рассказал, когда масочный режим в России могут ослабить

В России масочный режим могут ослабить к лету. Такое мнение выразил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

Тогда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет, передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

В минувший четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что россияне могут отказаться от ношения масок в общественных местах уже в 2021 году.

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что россиянам желательно носить медицинские маски и после окончания пандемии.

Татьяна Леухина