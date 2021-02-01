Эксперт рассказал, когда масочный режим в России могут ослабить
В России масочный режим могут ослабить к лету. Такое мнение выразил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.
Тогда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет, передает ТАСС его слова.
В минувший четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что россияне могут отказаться от ношения масок в общественных местах уже в 2021 году.
Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что россиянам желательно носить медицинские маски и после окончания пандемии.
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