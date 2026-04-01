Товарооборот России и Армении в 2025 году составил $6,4 млрд

Экспорт Армении в страны ЕАЭС вырос в 10 раз, газ поставляется дешевле европейских цен

Россия и Армения сохраняют «особые отношения», основанные на общей истории и цивилизационной общности, заявил президент России. Он подчеркнул, что Москва поддерживает решения, идущие на пользу армянскому народу, и с уважением относится к внутриполитическим процессам в Армении в период предвыборной кампании.

Президент отметил, что пророссийские политические силы Армении должны иметь возможность участвовать в выборах, при этом вмешательство России в этот процесс исключено.

Товарооборот между странами в 2025 году составил $6,4 млрд, что выше показателей с Азербайджаном ($4,9 млрд). Россия продолжает продавать Армении газ по цене значительно ниже европейской.

Отмечена стабилизация отношений Армении с Азербайджаном и рост экспорта Еревана в страны ЕАЭС в 10 раз за последние годы. Президент подчеркнул невозможность одновременного членства Армении в таможенных союзах ЕАЭС и ЕС.

Ариана Ранцева