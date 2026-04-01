В Казани 1 апреля обновлен температурный рекорд
Максимальная температура достигла +15,2°С, превысив прошлогодний рекорд +14,8°С, сообщили в Гидрометцентре Татарстана
В Казани 1 апреля 2026 года зафиксирован новый температурный рекорд. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.
По данным Метеостанции Казань, максимальная температура воздуха достигла +15,2 °С. Предыдущий абсолютный максимум для этого дня составлял +14,8 °С и был зарегистрирован в 2025 году.
