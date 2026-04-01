Полицейские задержали стрелявшего на остановке в Набережных Челнах

45-летний мужчина выстрелил дважды из светошумового пистолета, пострадавших нет

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане задержали мужчину, стрелявшего на автобусной остановке в Набережных Челнах. Инцидент произошел вечером 28 марта, сообщили в МВД России по городу Набережные Челны, сообщает МВД РТ.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной службы. Подозреваемым оказался 45-летний, ранее судимый, мужчина. Он из хулиганских побуждений произвел два выстрела из светошумового пистолета в сторону прохожего. Пострадавших нет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Реальное время» писало, что в Нижнекамске задержали организатора узла связи телефонных аферистов, изъяв у него 550 сим-карт.

Ариана Ранцева