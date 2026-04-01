Инфляция в России с 24 по 30 марта составила 0,17%

Морковь подорожала на 1,6%, огурцы подешевели на 4,2%, годовой рост цен держится на уровне 5,9%

По данным Росстата, с 24 по 30 марта инфляция в России составила 0,17%, а в годовом выражении держится на уровне 5,9%.

Среди подорожавших продуктов лидируют морковь (+1,6%), капуста (+1,1%), помидоры (+0,8%) и картофель (+0,6%). Бананы и яблоки выросли в цене на 0,2%. Куриные яйца подорожали на 1%, сахарный песок — на 0,8%, баранина — на 0,6%, говядина и соль — на 0,4%. Стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0,3%, дизельного топлива — на 0,2%.

Снижение цен зафиксировано на огурцы (-4,2%), плодоовощную продукцию в целом (-0,2%), масло сливочное (-0,5%), мясо кур (-0,3%) и смартфоны (-0,9%).

Ариана Ранцева