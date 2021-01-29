Январские праздники и субботний митинг не повлияли на заболеваемость COVID-19 в Татарстане

Фото: Максим Платонов

«Контакт на новогодних праздниках был более близкий и более широкомасштабный, чем на митингах»

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Татарстане движется в сторону улучшения — об этом сегодня свидетельствует официальная статистика, на которую обращает внимание глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. За последние сутки выявили 85 заболевших коронавирусом — темп прироста составляет 0,5%, наблюдается некоторое снижение заболеваемости по сравнению с той неделей, когда было 0,6%.



— Мне сегодня очень приятно сообщить: каким бы волнительным не был январь после выходов с праздников, мы регистрируем небольшое количество случаев, и ситуация санитарно-эпидемиологическая в Татарстане остается стабильной, — заявила Патяшина.

Оценку подтвердил и замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. «Ситуация абсолютно спокойная, идет плановая работа в перепрофилировании части коечного фонда из ковидного в плановый», — добавил он.

Патяшина также рассказала о некотором улучшении ситуации с заболевшими в сфере образования: так, за последние сутки «утренние фильтры» в школах не прошли 49 учеников. Тогда как в начале учебного года их число превышало сотню человек. Кроме того, на данный момент в республике, по словам Патяшиной, нет ни одного класса на разобщении в связи с заболеваниями ОРВИ.

Также спикеры прокомментировали и другое массовое событие, впрочем, не столь приятное, как январские праздники — несанкционированный митинг, который прошел в Казани в минувшую субботу. «В Москве и Санкт-Петербурге утверждали, что после них (митингов, — прим. ред.) возможен резкий рост заболеваемости […] Можно ли спрогнозировать такой рост в Татарстане после событий в субботу?» — задавались вопросом журналисты.

Спикеры прокомментировали и другое массовое событие — несанкционированный митинг, который прошел в Казани в минувшую субботу. Фото Ирины Плотниковой

— Мы не думаем, что это повлияет на ухудшение ситуации. После новогодних праздников мы побаивались и ожидали ухудшения ситуации. Согласитесь, контакт на новогодних праздниках был более близкий и более широкомасштабный, чем на митингах. Поэтому митинг — это не та форма взаимодействия, которая может в целом повлиять на ухудшение эпидемиологической ситуации. Сегодня 29-е — шесть дней прошло, и если бы был эффект, то мы бы уже увидели это в числах, — ответила Патяшина.

Жаворонков добавил, что роста обращения в медучреждения после субботних событий также не зафиксировали.

Новую партию вакцины ожидают уже сегодня

На сегодня в Татарстане провакцинировались «Спутником V» 12 777 человек (вторую дозу получили пока только 2 476 человек), израсходована почти вся (95,1%) имеющаяся вакцина. При этом на прошлой неделе сообщалось, что в официальных листах ожидания на вакцинацию находится порядка 6,5 тысячи человек — фактически же их может быть и больше.

Однако новая партия из 70 тысяч доз вакцины, которую ранее анонсировал казанский Кремль, должна прибыть уже сегодня, сообщил Жаворонков. Точное число доз озвучат в понедельник, однако уже сейчас Жаворонков заявляет: этого числа будет достаточно, чтобы провакцинировать всех тех, кто находится в листах ожидания.

Кроме того, Жаворонков сообщил, что в Татарстане ожидается расширение числа пунктов, где можно привиться от ковида.

— По Казани ожидается прибавка дополнительно 4—5 пунктов [для вакцинации от COVID-19]. Отрабатывается вопрос мобильных прививочных бригад — хоть есть и вопросы по «холодовой цепи». Они будут работать только тогда, когда на 100% будем уверены, что это безопасно, — сообщил он.

Тогда журналисты поинтересовались — привились ли уже сами Жаворонков и Патяшина. Оказалось — пока нет, но по объективным причинам.

— Я удивительным образом обнаружила у себя в декабре антитела, хотя клинически выраженной формы у меня не было. Я обязательно сделаю прививку, когда у меня снизится титр антител, — сообщила Патяшина.

— Мой титр антител также довольно высокий. Заболевание у меня прошло в клинической форме. Как и Марина Александровна, мы будем вакцинироваться, когда поймем, что пора. […] Огромное количество сотрудников здравоохранения проходит вакцинацию в плановом режиме — пожалуйста, не делайте выводов по двум спикерам, — добавил Жаворонков.

Александр Артемьев