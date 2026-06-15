Эксперт напомнила об условиях регистрации по месту жительства в дачном доме

Для оформления регистрации дом должен быть внесен в Единый государственный реестр недвижимости как жилой объект, пригодный для круглогодичного проживания

Фото: Инна Серова

С 2019 года в России действует возможность регистрации по месту жительства в доме, расположенном на садовом участке. Такие изменения были внесены в законодательство, включая федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества.

Как рассказала RT эксперт Народного фронта Татьяна Миронова, для оформления регистрации дом должен быть внесен в Единый государственный реестр недвижимости как жилой объект, пригодный для круглогодичного проживания. Если строение имеет статус садового дома или нежилого объекта, его необходимо предварительно перевести в категорию жилых.

Эксперт также отметила, что вид разрешенного использования земельного участка должен допускать размещение жилого дома. Кроме того, обязательным условием является наличие у строения официально присвоенного почтового адреса.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова