Исполком Челнов спрогнозировал повышение платы за отопление в январе на 6,5%

Фото: Максим Платонов

В исполкоме Набережных Челнов сообщили, что «отпуск тепла по крупным управляющим компаниям в среднем по городу в январе на 6,5% выше, чем в декабре». Отмечается, что средняя температура наружного воздуха в этом месяце составила -11,5 градуса (в декабре -10,7 градуса).

Заместитель руководителя исполкома Челнов Илья Зуев также прокомментировал ситуацию с коммунальными платежами в предыдущем месяце. Он отметил, что «ошибки при начислении за тепло со стороны управляющих компаний не носят массовый характер».

Зуев напомнил, что собственники жилья также оплачивают за отопление подъезда, чердака и подвала, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.



Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, жители Челнов отреагировали на возросшие платежи за отопление в квитанциях ЖКХ за декабрь объединениями в вотсап- и телеграм-группах на сотни подписчиков. В Минстрое Татарстана огромные цифры в платежках объяснили морозами.

В прокуратуре республики прокурору Челнов поручили организовать проверку жалоб граждан на завышенные коммунальные платежи. В исполкоме автограда отметили, что надзорное ведомство продолжает проверку деятельности управляющих компаний.



Татьяна Демина