СМИ: в допинг-пробе легкоатлета Шубенкова обнаружен фуросемид
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест, сообщает издание News.ru.
По данным источника, в пробе российского легкоатлета обнаружено запрещенное вещество — фуросемид.
«Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата. Сейчас Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу. В легкой атлетике уже некому выступать», — рассказал источник.
Шубенков — один из самых известных и уважаемых российских легкоатлетов в мире. Ранее он постоянно выступал с критикой в адрес спортсменов, пойманных на допинге.
В свое время фуросемид был обнаружен в крови гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Чащиной, из-за чего им пришлось пропустить два соревновательных года.
Напомним, ранее стало известно, что российская легкоатлетка Елена Лашманова была проверена на допинг 12 раз за прошлый год.Спорт
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