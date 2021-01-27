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СМИ: в допинг-пробе легкоатлета Шубенкова обнаружен фуросемид

21:25, 27.01.2021
СМИ: в допинг-пробе легкоатлета Шубенкова обнаружен фуросемид
Фото: rusathletics.com

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест, сообщает издание News.ru.

По данным источника, в пробе российского легкоатлета обнаружено запрещенное вещество — фуросемид.

«Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата. Сейчас Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу. В легкой атлетике уже некому выступать», — рассказал источник.

Фото: rusathletics.com

Шубенков — один из самых известных и уважаемых российских легкоатлетов в мире. Ранее он постоянно выступал с критикой в адрес спортсменов, пойманных на допинге.

В свое время фуросемид был обнаружен в крови гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Чащиной, из-за чего им пришлось пропустить два соревновательных года.

Напомним, ранее стало известно, что российская легкоатлетка Елена Лашманова была проверена на допинг 12 раз за прошлый год.

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