Российскую легкоатлетку Лашманову 12 раз проверили на допинг в 2020 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовало материалы о тестировании отечественных спортсменов в 2020 году.

По данным, опубликованным ТАСС, самой проверяемой на допинг российской спортсменкой стала легкоатлетка Елена Лашманова. Олимпийская чемпионка 2012 года в спортивной ходьбе на 20 км прошла тестирование 12 раз за прошлый год.

Несколько лет назад Лашманова получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она возобновила свои выступления в 2016 году, а в сентябре 2020 года выиграла чемпионат России на дистанции 50 км с результатом, превышающим мировой рекорд.

Елена Лашманова. Фото: championat.com

По 11 раз тестирование на допинг прошли призер чемпионата России 2020 года по бегу Константин Плохотников и обладатель бронзы чемпионата мира — 2017 в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков.

Напомним, накануне за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован российский тяжелоатлет Дмитрий Петров.