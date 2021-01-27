Новое здание русского драмтеатра в Челнах планируется открыть в 2022 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Открытие нового здания русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах ожидается в 2022 году. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

— Если все сложится удачно, то в следующий театральный сезон откроем новое здание, — передают его слова «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пятиэтажное здание появится на проспекте Чулман, возле ЗАГСа. В новом театре будут фотомастерская, звукозаписывающая студия, видеотека, архив, выставочный зал, малый репетиционный зал (не менее 100 кв. м) и большой репетиционный зал (не более 160 кв. м). На строительства театра выделили 1,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее проектный институт «Татинвестгражданпроект» показал, как будет выглядеть новое здание русского драматического театра «Мастеровые».

Татьяна Леухина