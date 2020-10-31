Архитекторы показали, как будет выглядеть русский драмтеатр в Челнах за 1,8 млрд. рублей — фото

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Проектный институт Татинвестгражданпроект показал, как будет выглядеть новое здание русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Пятиэтажное здание появится на проспекте Чулман, возле ЗАГСа. В новом театре будут фотомастерская, звукозаписывающая студия, видеотека, архив, выставочный зал, малый репетиционный зал (не менее 100 кв. м) и большой репетиционный зал (не более 160 кв. м).

На строительство здания из федерального бюджета выделят 1,8 млрд. рублей.

