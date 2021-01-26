Российский тяжелоатлет Петров дисквалифицирован на четыре года

Российский тяжелоатлет Дмитрий Петров отстранен от спортивной деятельности сроком на четыре года.

Такое решение принято Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетике России (ФТАР).

«В соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» № 01/2020 Федерация тяжелой атлетики России 25 января 2021 года приняла решение дисквалифицировать спортсмена Дмитрия Петрова на 4 года», — говорится в сообщении ФТАР.

Фото: rfwf.ru

Срок дисквалификации начнет свой отсчет от 21 мая 2020 года.



Напомним, ранее из-за применения запрещенных веществ была отстранена на четыре года от биатлона российская спортсменка Виктория Коновалова.