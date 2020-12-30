Российская биатлонистка дисквалифицирована на 4 года из-за допинга

Российская биатлонистка Виктория Коновалова дисквалифицирована сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

20-летняя биатлонистка обвиняется в нарушении п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, в котором говорится о наличии запрещенных веществ в организме спортсмена.

Виктория Коновалова. Фото: 75.ru

Отсчет дисквалификации россиянки начнется с 15 декабря 2020 года.

В послужном списке Коноваловой имеются несколько подиумов во Всероссийских соревнованиях по биатлону и этапах Кубка России. В рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) от 10 декабря среди юниорок она занимает третью строчку.

Напомним, ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась в употреблении допинга.