Пожарные локализовали возгорание на «Уфаоргсинтезе»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Пожарные локализовали возгорание на заводе «Уфаоргсинтез». Сейчас оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Угроза распространения огня отсутствует.

В результате возгорания один человек погиб, еще одного пострадавшего госпитализировали.

Основные установки завода не прекращали работу. На месте ведется экологический мониторинг.

Кроме того, на предприятии работает штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего, сообщили в ПАО АНК «Башнефть».

К тушению пожара привлекли более 120 спасателей.

Татьяна Леухина